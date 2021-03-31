Обе команды в текущем отборе еще не побеждали. Казахи уступили чемпионам мира дома с приличными как для себя 0:2. Подопечные Шевченко устояли во Франции, но не переиграли финнов дома. Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Казахстан на "Футбол 24", стартовал в 21:45. Это уже пятая официальная встреча в истории противостояния этих национальных команд. В 2000-х годах "сине-желтые" неизменно побеждали во время двух отборов на ЧМ, каждый раз забивая минимум 2 гола.

Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022

Первый удар на 6 минуте. Малиновскому грубо врезали (защитник Кайрата Алип получил заслуженную желтую), сам же Руслан исполнил стандарт – без проблем для голкипера. Сайт УЕФА традиционно не угадал со схемой команды Шевченко. На этот раз рисовали 5 защитников. но Зинченко играет в центре поля, а вовсе не левого защитника. Дикий брак украинцев (количество потерь на уровне казахов) на своей половине. Матвиенко едва не привез момент. Повезло, что соперник не очень высокого технического уровня и убежать далеко не сумел. Серия ударов гостей после очередного подарка защитника Шахтера. Зинченко который раз открывался в хорошей позиции, а Матвиенко не исполнил. Пошла обрезка и контратака. Отбились.

Украина – Казахстан – видео гола Яремчука

Блестящий разрезной пас Зины, но ужасный удар Мораеса мимо из пределов штрафной. Дальняя попытка единственного форварда Казахстана – дебютант Трубин спокойно отводит слабую угрозу. Малиновский идеально выкрутил в центр штрафной, Мораес ударом с лета не попадает, но уже ближе к цели. И снова роскошное позиционирование нашего капитана. Зинченко играет на подборе, разгоняет атаку и отдает – Яремчук элегантно обвел голкипера, прервав свою сухую серию в рамках отбора. Хорошо ловим на обрезках и потерях позиций гостей, но очень мешает брак в финальной трети поля, когда надо отдать более спокойный пас. Погубили так 2-3 суператаки.

Зинченко с помощью простых, но очень эффективных стеночек в центре и на левом фланге разрывает защитные порядки "синих". Еще бы Мораес не включал свой режим нынешнего сезона, когда упускает момент за моментом – уже могли бы морально отдыхать и набивать разницу голов, которая может пригодиться на финише. Как только быстрыми передачами наши хавбеки Манчестер Сити и Аталанты запускают атаки, тут же острота. А вот навесы с флангов – это такое. Здесь высоченные казахи берут силой и количеством. Зина показывает, как надо разрывать. Мораес классно сместился слева, покатил Саше, а тот под расстрельный удар Яремчуку – опять проваливаем только последний выстрел.

Момент за моментом. Яремчук продрался во вратарскую и отдал Мораесу под удобную позицию. Жуниор затянул с ударом, не сумев прошить защитника на линии ворот. Малиновский мощно пробил со штрафного, Кривцов на добивании с нескольких метров. Ну, никак не лезет второй гол! Хотя моментов больше, чем за оба стартовых матча квалификации. Какая же кайфовая комбинация. Малиновский на Караваева, тот Яремчуку. Роман пяткой вывел Зинченко на удар, и опять не хватило совсем немного. Все в топовом темпе, красиво, вдохновенно.

После перерыва Яремчук и Мораес традиционно губят свои моменты, а казахи забивают. Сразу 3 замены сделал Байсуфинов в перерыве – подействовало. Украинцы вышли какими-то откровенно расслабленным, насторожила и улыбка успокоения Шевченко, мол, свои голы еще закатим. А казахи забили в неспешном темпе УПЛ. Что-то среднее между позиционной атакой и контрнаступлением, обводной удар, украинская классика – играем отлично, но пропускаем и мучаемся. Марлос и Зубков заменили Сидорчука и Мораеса на 67 минуте. Игра совсем остановилась, но здесь казахи сами подарили нашим шанс. Не доиграли на подборе перед штрафной, суперпас Малиновского на Зубкова, тот бьет прямо в голкипера с убойной позиции. КАК?!

После перерыва огромный спад Украины. Прежде всего проиграли борьбу. Хотя в атаке все равно создали раз в 5 больше моментов. На 81 минуте случился дебют Довбика. Ва-банк. Форвард СК Днепр-1 заменил Шапаренко, который опустился на место опорника после замены Сидорчука. Яремчук заработал острый штрафной. Малиновский в стенку и в небеса. Если у Руслана не идет, то наши дела плохи. Тымчик вместо Караваева на 87-й. Довбик ныряет в штрафной, считает словенский судья, хотя Артема придерживал бывший украинец Малый. Жаль, что на последних минутах все наши надежды – на пенальти.

Марлос грубо обрезается – безумие, мы так и проиграть абсолютно выигрышный матч могли. Зинченко также пробивает далеко от цели. Довбик едва не спас. Хорошо положил соперника на газон, но пробил прямо в Покатилова. Катастрофическое фиаско. Украина набирает 3 очка, формально это второе место. Но у финнов и боснийцев матч в запасе, 2 и 1 балла соответственно – все шансы нас обойти в случае победы над казахами.