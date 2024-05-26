Ювентус готовится к тотальной перестройке во время летнего межсезонья.

В ближайшее время "Старая Синьора" должна назначить главным тренером Тьягу Мотту, который попрощался с Болоньей. Новый рулевой уже имеет свои планы на летнее трансферное окно.

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Мотта готов легко отпустить двух лидеров Ювентуса – Войцеха Щенсны и Федерико Кьезу, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. У поляка остается всего год контракта, поэтому его надо продавать. Юве заранее подготовил замену, договариваясь с Монцой насчет Микеле Ди Грегорио.

Кьеза был главной надеждой Ювентуса последних сезонов, однако Мотта не видит места для Феде в своих тактических схемах. Тренер предпочитает выгодно продать чемпиона Европы, чтобы расширить трансферный бюджет.

Лидерами нового Ювентуса должны стать Рабьо, Бремер и Локателли, однако и здесь не все просто. Уверенное будущее имеет только Локателли, двое других под вопросом. С мамой Рабьо снова надо договариваться о продлении контракта, а Бремера очень хочет забрать Манчестер Юнайтед.

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