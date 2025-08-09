Лидер Реала забил шедевральный гол со своей части поля в секретном матче – ВИДЕО
9 августа 17:40 - Читати українською
Защитник Реала Эдер Милитао оформил результативное действие в товарищеском матче.
Реал недавно сыграл товарищеский матч против Леганеса. "Сливочные" одолели своего соперника со счетом 4:1.
Реал окончательно избавился от одного из крупнейших трансферных провалов в собственной истории
Один из мячей забил защитник "бланкос" Эдер Милитао. Бразилец увидел, что голкипера Леганеса вышел далеко из ворот, оценил ситуацию на поле и точно пробил со своей части поля. Мяч попал в сетку ворот.
Напомним, что Реал сыграет в первом туре Ла Лиги с Осасуной. Матч состоится 19 августа.
Реал провел секретный матч перед стартом сезона – большой камбэк и судьба Лунина, гол дебютанта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter