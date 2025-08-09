Реал недавно сыграл товарищеский матч против Леганеса. "Сливочные" одолели своего соперника со счетом 4:1.

Один из мячей забил защитник "бланкос" Эдер Милитао. Бразилец увидел, что голкипера Леганеса вышел далеко из ворот, оценил ситуацию на поле и точно пробил со своей части поля. Мяч попал в сетку ворот.

Напомним, что Реал сыграет в первом туре Ла Лиги с Осасуной. Матч состоится 19 августа.

