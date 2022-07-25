ПСЖ этим летом решил расчистить состав и даже подготовил список из 11 футболистов, которых необходимо избавиться. Издание Le Parisien писало, что в него попал и аргентинский центрхав Леандро Паредес. В последние недели СМИ активно связывали его с возможным трансфером в Ювентус.

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Согласно информации Corriere dello Sport, заинтересованность переросла в официальные переговоры с ПСЖ. Итальянская команда надеется арендовать Паредеса с обязательством выкупить его. Туринцы предложили 15 млн евро плюс бонусы, однако парижан такая сумма не устраивает.

Французы рассчитывают получить 20 миллионов. Между тем, La Gazzetta dello Sport сообщала, что ПСЖ оценивает Леандро в 30 миллионов, а от включения в соглашение Мойзе Кина парижане отказались. Ювентусу придется сначала кого-нибудь продать, чтобы приобрести аргентинца.

Сам Паредес еще в начале июля подписался на инстаграм "бьянконери". В предыдущем сезоне центральный полузащитник очень много пропустил из-за травм, однако он все равно провел 22 матча и забил 1 гол. В аргентинской сборной Леандро является основным.

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