Наставник, недавно заменивший Маурисио Почеттино, считает, что в команде много игроков. Гальтье не хочет, чтобы кто-нибудь из футболистов остался без игрового времени в сезоне 2022/23. Именно поэтому 55-летний француз совместно со спортдиром Луишем Кампушем сформировал немалый список "на выход".

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В то же время в Париже осознают, что некоторых из ненужных тренеру игроков продать будет сложно – прежде всего, из-за их зарплаты и высокого ценника на них. Известно, что главный тренер ПСЖ не рассчитывает на Леандро Паредеса (цена – 35 млн евро), Абду Диалло, Джорджиньо Вейналдума и Мауро Икарди. Это те, с кем попрощаться будет крайне непросто.

Также лишними оказались Юлиан Дракслер, Лайвен Курзава и Андер Эррера. В целом клуб хочет отпустить хотя бы на правах аренды полноценную команду – 11 футболистов, сообщает Le Parisien.

Что касается Неймара, который стал головной болью руководства клуба и значительно снизил требования к себе, то бразилец не оказался в списке "на выход". На своем представлении Гальтье назвал Нея большим игроком и заявил, что рассчитывает на него.

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