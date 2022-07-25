ПСЖ цього літа вирішив розчистити склад і навіть підготував список з 11 футболістів, яких необхідно позбавитись. Видання Le Parisien писало, що в нього потрапив і аргентинський центрхав Леандро Паредес. Останніми тижнями ЗМІ активно пов'язували його з можливим трансфером у Ювентус.

ПСЖ виставив на трансфер цілу команду – новий тренер сформував зірковий список зайвих

Згідно з інформацією Corriere dello Sport, зацікавленість переросла в офіційні перемовини з ПСЖ. Італійська команда сподівається орендувати Паредеса з обов'язком його викупити. Туринці запропонували 15 млн євро плюс бонуси, однак парижан така сума не влаштовує.

Французи розраховують отримати 20 мільйонів. Між тим, La Gazzetta dello Sport повідомляла, що ПСЖ оцінює Леандро в 30 мільйонів, а від включення в угоду Мойзе Кіна парижани відмовились. Ювентусу доведеться спочатку когось продати, аби придбати аргентинця.

Сам Паредес ще на початку липня підписався на інстаграм "б'янконері". У попередньому сезоні центральний півзахисник дуже багато пропустив через травми, однак він все одно провів 22 матчі й забив 1 гол. У аргентинській збірній Леандро є основним.

Чверть століття тому Феномен запустив лавину: 10 найдорожчих футболістів у історії, які по черзі били трансферний рекорд