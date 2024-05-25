Итальянский специалист после ухода из Тоттнхэма в марте 2023 года находится без клуба. Как сообщает Маттео Морето, Антонио Конте может возглавить Наполи.

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Переговоры с неаполитанцами находятся на продвинутой стадии, и в последние дни обе стороны работают над достижением окончательной договоренности.

Антонио Конте всегда придавал первоочередное значение возможному трудоустройству в Италии.

Напомним, Наполи перед последним туром Серии А находится на 10 месте в турнирной таблице с 52 баллами. Сейчас с клубом работает Маурисио Сарри, но специалист покинет команду после завершения сезона.

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