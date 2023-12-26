Защитник сборной Франции и Арсенала Уильям Салиба попал на радары двух европейских грандов.

Французский защитник является одним из лидеров "канониров". Его блестящая игра привлекла внимание крупнейших европейских клубов, в частности, ПСЖ и Баварии.

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Как сообщает Фабрицио Романо, Салиба отказал двум грандам, поскольку думает, что его будущее связано именно с Арсеналом. Руководство лондонцев считает, что пролонгация контракта француза является одним из ключевых элементов их проекта.

Напомним, что действующее соглашение Салиба с Арсеналом действует до 2027 года. В контракте не предусмотрена клаусула. В общей сложности защитник провел за Арсенал 58 матчей, в которых забил четыре гола и отдал два ассиста.

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