"Сороки" среди недели проиграли в Лиге чемпионов Боруссии Д (0:2), а в 12 туре АПЛ потерпели поражение в матче против "вишен" (0:2). Такие результаты не удовлетворили фанатов Ньюкасла, которые выразили свое недовольство.

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Защитник Киран Триппьер отправился к трибунам, что поговорить с болельщиками. Игрок отверг все обвинения от фанатов и сказал: "Ребята не все отдали на поле? Вы видели сколько у нас травм?". Разговор был на повышенных тонах, поэтому в дело пришлось вмешаться стюарду, который попросил Триппьера отойти от трибун.

Напомним, что сейчас Ньюкасл находится на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ. "Сороки" набрали 20 очков в 12 турах.

Зинченко забил гол и провел суперматч, став лучшим – Арсенал победил Бернли и догнал Ман Сити на вершине АПЛ.