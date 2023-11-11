Субботу, 11 ноября, можно назвать украинским днем в АПЛ. Александр Зинченко и Виталий Миколенко отличились голами, а закрывал игровой день матч Борнмут – Ньюкасл с участием Ильи Забарного. Защитник сборной Украины традиционно появился в основе.

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Борнмут подходил к игре в зоне вылета – 6 очков, 18 место и только одна победа. Ньюкасл занимал 7 место с 4-очковым отставанием от зоны ЛЧ, но испытывал серьезные кадровые трудности – сразу 11 игроков по разным причинам не могли помочь команде. На неделе команда Эдди Хау проиграла Боруссии Дортмунд в Лиге чемпионов, опустившись на последнее место группы.

В первые полчаса команды создали несколько моментов, однако забить никому не удалось. Ник Поуп справился с ударами Кристи и Клюйверта. Ньюкасл ответил ударами Лонгстаффа и Холла, которые парировал Нето. Худшим для Эдди Хау было пополнение в лазарете – ко всем потерям добавился травмированный Альмирон, вынужденно покинувший поле. Сразу после этого Борнмут чуть не забил – Поуп спас после очередного удара Кристи.

Соланке мог создать шедевральный ассист. Доминик пяткой покатил на Семеньо, который с острого угла пробил рядом со штангой. В конце концов, первый тайм завершился нулями. Борнмут был ближе к забитому мячу, но на гол ни одна из команд так и не наиграла.

Илья Забарный в атаку не ходил, а у своих ворот отыграл надежно. Украинец за первую половину выиграл все единоборства (три из трех), но часто терял мяч – целых 7 раз. С дальними пасами тоже были проблемы – только 1 удачный из 6-ти.

На старте второго тайма Соланке упустил классный момент. Нападающий откликнулся на пас из глубины, на приеме обыграл Поупа, но далеко отпустил мяч и не смог пробить. Ньюкасл создал момент после стандарта – мяч не влетел в сетку, хотя было очень близко.

На 60-й минуте Борнмут все же открыл счет. Виллок выбил мяч прямо на Соланке, который сразу сориентировался и сильно пробил в ближний угол – 1:0. Ньюкасл сразу ответил ударом Гордона, который перед этим эффектно обыграл Забарного. В руки Нето.

А вскоре "вишни" закрыли игру. После подачи углового и удара Синистерры мяч попал в штангу, а Забарный и Соланке были первыми на добивании фактически в метре перед воротами. Точный удар в активе Соланке, который опередиж украинца и пятой оформил дубль. А мог быть третий украинский гол за день...

2:0 – Борнмут воспользовался кадровым кризисом Ньюкасла и выбрался из зоны вылета, набрав 9 очков. "Сороки" проиграли в АПЛ впервые со 2 сентября. Беспроигрышная серия команды Эдди Хау в чемпионате прервалась на отметке 7 матчей. По итогам тура Ньюкасл рискует отстать от зоны ЛЧ уже на 7 очков. Международная пауза для обескровленной команды Эдди Хау наступает очень вовремя.

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