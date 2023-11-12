"Сороки" серед тижня програли в Лізі чемпіонів Борусії Д (0:2), а в 12 турі АПЛ зазнали поразки в матчі проти "вишень" (0:2). Такі результати не задовольнили фанатів Ньюкасла, які висловили своє невдоволення.

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Захисник Кіран Тріпп'єр вирушив до трибун, що поговорити з вболівальниками. Гравець відкинув всі звинувачення від фанатів та сказав: "Хлопці не все віддали на полі? Ви бачили скільки у нас травм?". Розмова була на підвищених тонах, тому в справу довелося втрутитися стюарду, який попросив Тріпп'єра відійти від трибун.

Нагадаємо, що наразі Ньюкасл перебуває на сьомій сходинці в турнірній таблиці АПЛ. "Сороки" набрали 20 очок в 12 турах.

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