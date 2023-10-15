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14 октября Атал пошел еще дальше. Защитник Ниццы в Instagram ретранслировал видео исламистского проповедника Махмуда аль-Хасаната, переполненное антисемитскими заявлениями. В частности, там есть призыв "устроить евреям черный день". Все это на фоне войны Израиля и ХАМАС.

Атал быстро удалил скандальную публикацию, а Ницца пока не делала никаких заявлений по ситуации. Свое решение предложил мэр города Кристиан Эстрози.

"Я ожидаю, что Юсеф Атал, если уж он позволил себя использовать, извинится и осудит террористов ХАМАС. Если же этого не произойдет, то ему больше нет места в нашем клубе", – написал Эстрози в Twitter.

J’attends de Youcef Atal, s’il s’est laissé instrumentaliser, de présenter ses excuses et de dénoncer les terroristes du Hamas. Si tel n’était pas le cas, il n’aurait plus sa place dans notre club @ogcnice.https://t.co/MKMsXx0n7e — Christian Estrosi (@cestrosi) October 14, 2023

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