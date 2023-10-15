Лидер Ниццы опубликовал видео с призывами уничтожить евреев – мэр города требует выгнать, если не будет извинений
Защитник Ниццы Юсеф Атал рискует похоронить футбольную карьеру из-за своих политических взглядов.
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14 октября Атал пошел еще дальше. Защитник Ниццы в Instagram ретранслировал видео исламистского проповедника Махмуда аль-Хасаната, переполненное антисемитскими заявлениями. В частности, там есть призыв "устроить евреям черный день". Все это на фоне войны Израиля и ХАМАС.
Атал быстро удалил скандальную публикацию, а Ницца пока не делала никаких заявлений по ситуации. Свое решение предложил мэр города Кристиан Эстрози.
"Я ожидаю, что Юсеф Атал, если уж он позволил себя использовать, извинится и осудит террористов ХАМАС. Если же этого не произойдет, то ему больше нет места в нашем клубе", – написал Эстрози в Twitter.
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