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14 жовтня Атал пішов ще далі. Захисник Ніцци в Instagram ретранслював відео ісламістського проповідника Махмуда аль-Хасаната, яке переповнене антисемітськими заявами. Зокрема, там є заклик "влаштувати євреям чорний день". Все це на тлі війни Ізраїля та ХАМАС.

Атал швидко видалив скандальний допис, а Ніцца поки не робила жодних заяв щодо ситуації. Своє рішення запропонував мер міста Крістіан Естрозі.

"Я очікую, що Юсеф Атал, якщо вже він дозволив себе використати, перепросить і засудить терористів ХАМАС. Якщо ж цього не станеться, то йому більше немає місця в нашому клубі", – написав Естрозі у Twitter.

J’attends de Youcef Atal, s’il s’est laissé instrumentaliser, de présenter ses excuses et de dénoncer les terroristes du Hamas. Si tel n’était pas le cas, il n’aurait plus sa place dans notre club @ogcnice.https://t.co/MKMsXx0n7e — Christian Estrosi (@cestrosi) October 14, 2023

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