Лідер Ніцци опублікував відео із закликами знищити євреїв – мер міста вимагає вигнати з команди, якщо не буде вибачень
Захисник Ніцци Юсеф Атал ризикує поховати футбольну кар'єру через свої політичні погляди.
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14 жовтня Атал пішов ще далі. Захисник Ніцци в Instagram ретранслював відео ісламістського проповідника Махмуда аль-Хасаната, яке переповнене антисемітськими заявами. Зокрема, там є заклик "влаштувати євреям чорний день". Все це на тлі війни Ізраїля та ХАМАС.
Атал швидко видалив скандальний допис, а Ніцца поки не робила жодних заяв щодо ситуації. Своє рішення запропонував мер міста Крістіан Естрозі.
"Я очікую, що Юсеф Атал, якщо вже він дозволив себе використати, перепросить і засудить терористів ХАМАС. Якщо ж цього не станеться, то йому більше немає місця в нашому клубі", – написав Естрозі у Twitter.
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