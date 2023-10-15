Перед матчем отбора Евро-2024 Нидерланды – Франция состоялась минута молчания в память об учителе литературы Доминике Бернаре, который 13 октября стал жертвой ужасного террористического акта. Уроженец Ингушетии, радикальный исламист Мухаммад М, ворвался в школу и с криками "Аллах акбар" ножом перерезал горло 57-летнему Бернару. Еще два человека получили ранения, прежде чем убийцу задержала полиция.

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Пока все футболисты сборной Франции молчали, смиренно опустив голову, Тодибо почему-то засмеялся. Неуместное поведение 23-летнего представителя Ниццы попало на камеры.

Добавим, что Тодибо является ревностным мусульманином. В свое время у него возник конфликт с тренерским штабом Ниццы, который просил защитника прервать строгий пост в Рамадан, но Жан-Клер категорически отказался.

Muslim French football player Jean-Clair Todibo was caught laughing during the minute of silence for the teacher whose throat was slit by an accused name Muhammad M.



(Eye-witnesses of the attack say that Muhammad was shouting Allahu Akbar while attacking the teacher)



Tobido was… pic.twitter.com/twZiJesmAy — Facts (@BefittingFacts) October 15, 2023

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