Игрок сборной Франции смеялся во время минуты молчания в память об учителе, которого зарезал уроженец России, – видео
Защитник сборной Франции Жан-Клер Тодибо выбрал очень неудачный момент для улыбки.
Перед матчем отбора Евро-2024 Нидерланды – Франция состоялась минута молчания в память об учителе литературы Доминике Бернаре, который 13 октября стал жертвой ужасного террористического акта. Уроженец Ингушетии, радикальный исламист Мухаммад М, ворвался в школу и с криками "Аллах акбар" ножом перерезал горло 57-летнему Бернару. Еще два человека получили ранения, прежде чем убийцу задержала полиция.
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Пока все футболисты сборной Франции молчали, смиренно опустив голову, Тодибо почему-то засмеялся. Неуместное поведение 23-летнего представителя Ниццы попало на камеры.
Добавим, что Тодибо является ревностным мусульманином. В свое время у него возник конфликт с тренерским штабом Ниццы, который просил защитника прервать строгий пост в Рамадан, но Жан-Клер категорически отказался.
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