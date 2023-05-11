Опорный полузащитник Милана Исмаэль Беннасер больше не сможет выйти на поле в этом сезоне. На 17-й минуте первого полуфинального матча Лиги чемпионов с Интером алжирец был заменён из-за травмы колена. Как информируют Calciomercato.com и TMW, ему понадобится операция.

Чёрно-синий блицкриг в видеообзоре матча Милан – Интер – 0:2

Согласно источнику, Исмаэль покинул стадион на костылях.

Для полного восстановления Беннасеру понадобится 2 месяца. Сообщается, что операция может быть проведена уже в ближайшую субботу.

В этом сезоне 25-летний игрок провёл за Милан 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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