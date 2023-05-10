Матч, как и онлайн-трансляция Милан – Интер, стартовал 10 мая в 22:00 по Киеву. Немногие на старте сезона ожидали увидеть именно такую пару в полуфинале Лиги чемпионов, однако пазл сложился идеально. Удачный жребий, стечение обстоятельств и, безусловно, сила самих итальянских клубов в совокупности подарили два дерби Мадоннина, победитель которого сыграет в финале ЛЧ против сильнейшего в паре Реала и Манчестер Сити. Мадридская игра во вторник завершилась миром – 1:1. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как сложился первый полуфинал на Сан-Сиро в Милане.

Сюрпризы и вынужденные изменения – лидеры остались вне игры

Симоне Индзаги не мог рассчитывать на лидера обороны и в то же время экс-капитана Милана Шкриняра, который продолжает залечивать травму. Трио центрбеков "нерадзурри" составили Бастони, Ачерби и Дармиан. В атаке вместо Лукаку, который за последний месяц забил несколько важных голов, довольно неожиданно вышел Джеко. Босниец не забивал больше трех месяцев, и только в позапрошлом туре разродился дублем в ворота Вероны. Впрочем, Индзаги предпочел именно 37-летнего ветерана.

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Были проблемы и у Милана. Рафаэл Леау, травмировавшийся в дебюте матча с Лацио, не успел восстановиться. Португалец не попал даже в заявку. Как следствие, вместо лидера "россонери" слева в атаке действовал Браим Диас, а справа появился Салемакерс. На острие, разумеется, вышел 36-летний Оливье Жиру – дуэль центрфорвардов-ветеранов на Сан-Сиро.

К слову, Интер еще никогда не побеждал Милан в Лиге чемпионов – 2 ничьих и 2 поражения. А вот на внутренней арене в сезоне 2022/23 "нерадзурри" пока превосходят своего оппонента. Милан выиграл первое дерби делла Мадоннина в чемпионате (3:2), но затем Интер полностью отыгрался в Суперкубке (3:0) и обыграл команду Пиоли во втором круге (1:0).

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Двойной удар Интера за 11 минут – шокирующий старт для Милана

Сразу после свистка арбитра команды бросились в прессинг, вступая в отбор при первой же возможности. Куча борьбы в центре поля и ни одного момента – итог стартовой 5-минутки. Ни один из соперников не захватил контроль над ходом игры. Казалось.

Ничего не предвещало того, что произошло дальше. Чалханоглу подал угловой, Джеко в борьбе просто уничтожил Калабрию и эффектно в касание отправил мяч под перекладину. 1:0 за Интером – ход Симоне Индзаги, решившего дать шанс боснийцу, оправдал себя очень быстро. Джеко в возрасте 37 лет и 54 дня стал вторым самым возрастным автором гола в полуфиналах ЛЧ – впереди только Райан Гиггз (37 лет и 148 дней).

Это было не все. На 11-й минуте "нерадзурри" загнали красно-черную часть стадиона в шок. Димарко слева отдал в центр, Лаутаро пропустил, Мхитарян проскочил двух соперников и расстрелял Меньяна. Двойной удар от экс-дуэта из Ромы и ужасный старт для Милана – такого не ожидал никто.

Команда Пиоли поплыла. Чалханоглу попал в штангу, а Мхитарян – в Меньяна. Неприятности Милана не ограничились двумя пропущенными голами. Беннасер не смог продолжить игру и уже к 20-й минуте уступил место на поле Мессиасу. Семь ударов Интера против ни одного у Милана – и это всего за половину тайма. Команда Пиоли явно не соответствовала статусу полуфиналиста ЛЧ.

Несостоявшийся нокаут – VAR сыграл за Милан, который начал оживать

После фиаско на старте "россонери" хотя бы начали доходить до штрафной соперников. Калабрия пяткой (!) замыкал прострел с фланга. Неточно. А в следующей атаке Интер заработал пенальти. Лаутаро легко оставил в дураках Кьяера и упал в борьбе с Симоном и Томори. Хесус Мансано указал на точку, но после просмотра VAR изменил решение. Милан выдохнул – это мог быть нокаут.

В конце тайма "россонери" даже устроили что-то вроде штурма, однако как-то слишком хаотично. Рывки Диаса не без фолов останавливали игроки Интера, что очень раздражало испано-марокканского хавбека. Появились и удары, однако до Онана так ни один и не долетел. Рафы Леау ощутимо не хватало. 0:2 после первого тайма, который поклонники Милана предпочли бы забыть. По цифрам вроде бы и не так плохо, но жалкие первые 30 минут и счет на табло свидетельствовали о другом.

Нереализация может дорого обойтись Милану, которому теперь нужен подвиг

Старт второго тайма лучше удался Милану, который должен был сокращать отставание. Тонали роскошно вывел Мессиаса почти один на один, однако Жуниор обводящим ударом не попал в дальний угол. Лучший шанс команды Пиоли, которая едва не пропустила в третий раз. Джеко вывалился на свидание с Меньяном, но французский кипер спас!

Крунич неожиданно прорвался чуть ли не в штрафную Интера, но Димарко классно сыграл в отборе. Индзаги тут же отреагировал, бросив в центр поля Брозовича вместо Мхитаряна. У Милана вышли Ориджи и Чау, но супермомент был у Сандро Тонали. Жиру сбросил под удар восьмерке Милана, который попал в штангу! Не повезло. К слову, очень активно вышел Ориджи, слева заигравший куда острее Салемакерса. Он и разогнал эту атаку, в которой едва не забил Тонали.

Был шанс и у Интера. После ошибки "россонери" в собственной штрафной бил Дармиан, однако эту попытку заблокировали. Крунич откровенно "вставил" Бастони во время подачи углового – Мансано не заметил, VAR не подсказал. На 85-й минуте у Милана был последний шанс, чтобы улучшить свое положение перед ответным матчем, но Тео со штрафного зарядил выше. Добавили номинальные хозяева во втором тайме, но все решили стартовые 11 минут.

0:2 – Джеко и Мхитарян, которым на двоих 71 год, принесли Интеру первую победу над Миланом в Лиге чемпионов, приблизившей "нерадзурри" к финалу. Во вторник, 16 мая, команде Стефано Пиоли нужно отыгрыграть два мяча.

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