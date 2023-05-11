Лідер Мілана вибув до кінця сезону – він покинув стадіон на милицях
Ісмаелю Беннасеру необхідна операція на коліні.
Опорний півзахисник Мілана Ісмаель Беннасер більше не зможе вийти на поле в цьому сезоні. На 17-й хвилині першого півфінального матчу Ліги чемпіонів з Інтером алжирець був замінений через травму коліна. Як інформують Calciomercato.com і TMW, йому знадобиться операція.
Чорно-синій бліцкриг у відеоогляді матчу Мілан – Інтер – 0:2
Згідно з джерелом, Ісмаель покинув стадіон на милицях.
Для повного відновлення Беннасеру знадобиться 2 місяці. Повідомляється, що операція може бути зроблена вже найближчої суботи.
У цьому сезоні 25-річний гравець провів за Мілан 40 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 м'ячі.
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