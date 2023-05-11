Опорний півзахисник Мілана Ісмаель Беннасер більше не зможе вийти на поле в цьому сезоні. На 17-й хвилині першого півфінального матчу Ліги чемпіонів з Інтером алжирець був замінений через травму коліна. Як інформують Calciomercato.com і TMW, йому знадобиться операція.

Чорно-синій бліцкриг у відеоогляді матчу Мілан – Інтер – 0:2

Згідно з джерелом, Ісмаель покинув стадіон на милицях.

Для повного відновлення Беннасеру знадобиться 2 місяці. Повідомляється, що операція може бути зроблена вже найближчої суботи.

У цьому сезоні 25-річний гравець провів за Мілан 40 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 м'ячі.

Інтер розібрався з Міланом за 11 стартових хвилин – два "дідусі" принесли історичний тріумф і наблизили до фіналу ЛЧ