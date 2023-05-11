Интер добыл победу над Миланом в первом полуфинальном матче ЛЧ (2:0). Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

После первого полуфинала Лиги чемпионов между Миланом и Интером больше остальных локти должен кусать генеральный менеджер Ромы Тиагу Пинту. Он не только отпустил в Интер Генриха Мхитаряна в статусе свободного агента, но и отказался от услуг Эдина Джеко, посчитав его слишком возрастным форвардом.

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Именно эта пара легионеров "нерадзурри" сделала погоду в миланском дерби и приблизила Интер к первому с 2010 года финалу Лиги чемпионов. Джеко забил породистый мяч после розыгрыша углового, "продавив" Давиде Калабрию, а Мхитарян воспользовался провалом обороны "россонери" и замкнул прострел Федерико Димарко.

Ответный матч между Интером и Миланом состоится через неделю, 16 мая.