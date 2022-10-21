Голкипер Милана Майк Меньян слишком поспешил со своим возвращением на поле.

Рулевой "россонери" Стефано Пиоли подтвердил, что 27-летний вратарь пропустит чемпионат мира и не вернется до января, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Звезда Ливерпуля пропустит чемпионат мира – Клопп сообщил печальную новость

Меньян пропустил почти месяц из-за травмы икроножной мышцы. Француз форсировал свое возвращение, чтобы набрать хорошую форму перед чемпионатом мира. Впрочем, чрезмерное желание сыграло с ним злую шутку – уже на первой полноценной тренировке произошел рецидив. Сборная Франции осталась без надежного дублера для Льориса, а ворота Милана будут защищать 36-летний Тэтэрушану и 39-летний Миранте.

Напомним, сейчас команда Пиоли занимает третье место в Серии А и группе Лиги чемпионов, где следующим соперником станет Динамо З (25 октября).

Милан дожал Верону и не отпустил лидеров – автогол экс-динамовца, историческое достижение Пиоли в юбилейном матче