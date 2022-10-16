Верона уступила Милану в рамках 10-го тура Серии А. Читайте счет и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Терпение руководства Вероны закончилось, и Габриэле Чоффи таки получил логичное наказание за провальный старт сезона. Вытаскивать команду из зоны вылета позвали тренера "молодежки" Сальваторе Боккетти. Для бывшего игрока сборной Италии это был дебют на взрослом уровне. В то же время Стефано Пиоли проводил 150-й матч во главе Милана.

Наполи перестрелял Болонью и вернулся на вершину Серии А, Интер победил Салернитану, Лацио расписал ничью с Удинезе

Действующие чемпионы Италии продолжают страдать из-за огромного количества травм. В таких условиях было немало тактических экспериментов. Даже Ясин Адли получил шанс впервые выйти в стартовом составе. Такие эксперименты не могут не сказаться на качестве игры. Треугольник в центре поля Тонали-Крунич-Адли способен выиграть много борьбы, но установить контроль – никак. Следовательно, со стартовых минут Верона легко добиралась до чужих ворот и создавала моменты.

У Милана для таких ситуаций есть проверенный рецепт – отдать мяч Леау. И он вновь сработал. Рафа прорвался к пределам вратарской и прострелил. Передача не дошла до одноклубников исключительно из-за автогола. Бывший динамовец Мигель Велозу не сумел подстроиться и поразил собственные ворота. Следом роскошный шанс удвоить счет упустил Жиру, пробив рядом со штангой. Верона не стушевалась и продолжила искать счастья в атаке. На гол "мастифы" явно наработали, и он не заставил себя ждать. Корай Гюнтер воспользовался провалом на правом фланге "россонери" и с помощью Габбии восстановил равновесие. Мяч записали на немца, но это самый настоящий автогол.

Снова перехватить инициативу Милан не спешил. Верона вообще в первом тайме была лучшей командой на поле. Неудивительно, что Стефано Пиоли сразу после перерыва выпустил двух нападающих – Ориги и Ребича. Мгновенного эффекта это не дало. Пришлось бросить в бой еще и Побега с Беннасером. И тут "россонери" начали контролировать ситуацию и создавали все более острые моменты. Один из них завершился выверенным пасом Ребича на Тонали. Хорват был настолько уверен в Сандро, что начал праздновать еще до завершающего удара итальянца.

В этом весь нынешний Милан. Завоеванное Скудетто положительно повлияло на характер команды, теперь умеющей выгрызать даже неудачные матчи. Со всеми имеющимися кадровыми проблемами "россонери" сейчас не могут демонстрировать яркую, содержательную игру, но продолжают добывать результат. Сегодня Стефано Пиоли удалось войти в историю. Милан три года подряд одерживает как минимум 7 побед в стартовых десяти турах сезона. Такого с "дьяволами" не случалось никогда.

Теперь в активе Милана 23 очка и третье место в турнирной таблице Серии А. Впереди лишь Аталанта (24) и Наполи (26). У Вероны осталось 5 зачетных пунктов и 18-я строчка. Чтобы покинуть зону вылета "мастифам" нужна хотя бы одна победа.