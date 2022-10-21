Керманич "россонері" Стефано Піолі підтвердив, що 27-річний воротар пропустить чемпіонат світу і не повернеться до січня, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Меньян пропустив майже місяць через травму литкового м'язу. Француз форсував своє повернення, щоб набрати хорошу форму перед чемпіонатом світу. Втім, надмірне бажання зіграло з ним злий жарт – вже на першому повноцінному тренуванні стався рецидив. Збірна Франції залишилася без надійного дублера для Льоріса, а ворота Мілана захищатимуть 36-річний Тетерушану і 39-річний Міранте.

Нагадаємо, зараз команда Піолі посідає третю сходинку в Серії А та групі Ліги чемпіонів, де наступним суперником стане Динамо З (25 жовтня).

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