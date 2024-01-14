"Если вы спросите меня, то наш реальный соперник – это Ливерпуль, потому что у него есть опыт побед в прошлые годы. Арсенал показал уровень в прошлом сезоне и теперь у них есть опыт, которого не было тогда.

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Астон Вилла сейчас большая команда, а также имеет амбиции и индивидуальность. Тоттенхэм играет на хорошем уровне. Я могу рассказать вам хорошие вещи о многих командах, но выбрал быть только в Манчестер Сити", – цитирует Родри Mirror.

Напомним, что Ливерпуль лидирует в турнирной таблице АПЛ с 45 баллами. Манчестер Сити имеет 43 очка, а на третьем месте расположилась Астон Вилла с 42 пунктами.

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