Манчестер Сити одержал победу над Ньюкаслом в 21 туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

"Горожане" в середине первого тайма открыли счет, а затем дважды за две минуты пропустили в свои ворота от Ньюкасла.

Ман Сити одержал волевую победу над Ньюкаслом – Де Брюйне сделал гол+пасс за 17 минут сразу после возвращения в АПЛ

Во втором тайме Гвардиола выпустил Кевина де Брюйне, который стал настоящим спасителем для Манчестер Сити. Сначала он сравнял счет, а в компенсированное время сделал ассист на Бобба, который забил победный гол в ворота "сорок".

Манчестер Сити сейчас находится на втором месте с 43 баллами и отстает от Ливерпуля на два пункта. У Ньюкасла 29 очков и расположился на 10 строчке.