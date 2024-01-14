Лідер Манчестер Сіті назвав головного конкурента в боротьбі за титул чемпіона АПЛ
Півзахисник Манчестер Сіті Родрі вважає, що Ліверпуль здатен нав'язати боротьбу за трофей в АПЛ.
"Якщо ви запитаєте мене, то наш реальний суперник – це Ліверпуль, тому що він має досвід перемог у минулі роки. Арсенал показав рівень в минулому сезоні і тепер у них є досвід, якого не було тоді.
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Астон Вілла є великою командою зараз, а також має амбіції та індивідуальність. Тоттенхем грає на хорошому рівні. Я можу розповісти вам хороші речі про багато команд, але обрав бути тільки в Манчестер Сіті", – цитує Родрі Mirror.
Нагадаємо, що Ліверпуль лідирує в турнірній таблиці АПЛ з 45 балами. Манчестер Сіті має 43 очки, а на третьому місці розташувалася Астон Вілла з 42 пунктами.
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