"Якщо ви запитаєте мене, то наш реальний суперник – це Ліверпуль, тому що він має досвід перемог у минулі роки. Арсенал показав рівень в минулому сезоні і тепер у них є досвід, якого не було тоді.

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Астон Вілла є великою командою зараз, а також має амбіції та індивідуальність. Тоттенхем грає на хорошому рівні. Я можу розповісти вам хороші речі про багато команд, але обрав бути тільки в Манчестер Сіті", – цитує Родрі Mirror.

Нагадаємо, що Ліверпуль лідирує в турнірній таблиці АПЛ з 45 балами. Манчестер Сіті має 43 очки, а на третьому місці розташувалася Астон Вілла з 42 пунктами.

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