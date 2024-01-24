В матче против сборной Гамбии вратарь "необузданных львов" остался в запасе. Встреча закончилась победой Камеруна со счетом 3:2.

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Как сообщает Metro, перед матчем Онана узнал, что останется на скамейке запасных. Это решение принял главный тренер команды Сонг. После того как голкипер Манчестер Юнайтед узнал о том, что не сыграет, он начал словесную перепалку с главой федерации футбола Камеруна Самюэлем Это'О. Онана кричал на бывшую звезду Барселоны, но функционер проигнорировал Андре.

Ранее Онана пропустил игру первого тура (против Гвинеи – 1:1) и принял участие во второй (против Сенегала – 1:3). Камерун занял 2-е место в группе и сыграет с Нигерией в 1/8 финала.

Напомним, что Самюэль Это'О ранее выступал за Интер, Барселону и Челси.

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