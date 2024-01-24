У матчі проти збірної Гамбії воротар "неприборканих левів" залишився в запасі. Зустріч закінчилася перемогою Камеруну з рахунком 3:2.

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Як повідомляє Metro, перед матчем Онана дізнався, що залишиться на лаві запасних. Це рішення ухвалив головний тренер команди Сонг. Після того як голкіпер Манчестер Юнайтед дізнався про те, що не зіграє, він почав словесну перепалку з очільником федерації футболу Камеруну Самюеля Ето'О. Онана кричав на колишню зірку Барселони, але функціонер проігнорував Андре.

Раніше Онана пропустив гру першого туру (проти Гвінеї - 1:1) і взяв участь у другій (проти Сенегалу – 1:3). Камерун посів 2-е місце в групі та зіграє з Нігерією 1/8 фіналу.

Нагадаємо, що Самюель Ето'О раніше виступав за Інтер, Барселону та Челсі.

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