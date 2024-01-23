Сенегал выиграл группу С на Кубке африканских наций и вышел в плей-офф вместе с Камеруном и Гвинеей.

КАН-2023, групповой раунд, 3 тур

Гвинея – Сенегал – 0:2

Голы: Сек, 61, Ндиайе, 90

Гамбия – Камерун – 2:3

Голы: Джаллоу, 72, Колли, 85 – Токо Экамби, 56, Гомес, 88 (аг), Ву, 90+1

Действующие чемпионы Африки прошли групповой этап с идеальными показателями. В последнем туре Сенегал минимально обыграл Гвинею, не дав сопернику особых шансов. Гвинея за весь матч нанесла всего три удара. Сенегал давил и во втором тайме достиг своего со стандарта. Диатта подал – Сек забил. Ндиайе на контратаке удвоил преимущество Сенегала.

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Гвинея финишировала третьей в группе и вышла в плей-офф (Гана и Кот-д'Ивуар имеют меньше очков), а на второе место запрыгнул Камерун, обыгравший Гамбию.

На гол Токо Экамби гамбийцы ответили точным ударом Джаллоу. У Токо Экамби было еще два момента, но бывший форвард Лиона попал в перекладину. В конце встречи Колли вывел аутсайдера вперед, однако Гамбия упустила победу в результате автогола, а затем упустила и ничью.

Камерун за несколько минут поднялся с четвертой строчки на вторую. Все могло измениться еще раз – в компенсированное время Гамбия забила третий гол, но сделала это рукой! Санне сыграл в стиле Марадоны. VAR помог избежать ошибки и спас Камерун. Кстати, "Львы" играли ключевой матч без лидера – тренер оставил Онана в запасе.