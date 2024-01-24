"Черные звезды" приехали на Кубок африканских наций в статусе одного из лидеров. Впрочем, Гана не смогла выйти даже из группы.

Кубок Африки: Египет чудом вышел в плей-офф, Гана феерически опозорилась с аутсайдером, оказавшись на грани вылета

В первом матче команда Хьютона проиграла Кабо-Верде (1:2), а затем дважды сыграла вничью с Египтом (2:2) и Мозамбиком (2:2). Несмотря на то, что Гана в турнирной таблице заняла третье место, она не сможет рассчитывать на путевку в плей-офф.

Пресс-служба Федерации футбола Ганы сообщила, что из-за неутешительных результатов Криса Хьютона уволили с должности главы команды. Английский специалист начал работать с "черными звездами" в феврале 2023 года.

Алжир позорно вылетел из КАН-2023 – Мавритания шокировала одного из фаворитов турнира и впервые сыграет в 1/8