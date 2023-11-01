В воскресенье, 29 октября, манкунианцы проиграли "горожанам" (0:3) в дерби в 10-м туре АПЛ. Маркус Рашфорд долго не горевал после поражения.

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Как сообщает The Telegraph, вечером после матча форвард отправился в популярный манчестерский ночной клуб Chinawhite, где его друзья организовали для него вечеринку в честь дня рождения. Такое поведение разочаровало фанатов Манчестер Юнайтед, которые и так недовольны формой Рашфорда. Издание отмечает, что на следующий день форвард без опозданий прибыл на тренировку команды.

В текущем сезоне Маркус Рашфорд стартовал неудачно. Англичанин в 13 матчах отметился лишь одним голом.

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