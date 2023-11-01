У неділю, 29 жовтня, манкуніанці програли "містянам" (0:3) в дербі в 10-му турі АПЛ. Маркус Рашфорд довго не горював після поразки.

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Як повідомляє The Telegraph, увечері після матчу форвард вирушив до популярного манчестерського нічного клубу Chinawhite, де його друзі організували для нього вечірку на честь дня народження. Така поведінка розчарувала фанатів Манчестер Юнайтед, які й так невдоволені формою Рашфорда. Видання зазначає, що на наступний день форвард без запізнень прибув на тренування команди.

У поточному сезоні Маркус Рашфорд стартував невдало. Англієць в 13 матчах відзначився лише одним голом.

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