Эрик Тен Хаг без шансов проиграл Пепу Гвардиолt (0:3) в центральном матче 10 тура АПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

"Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о битве манчестерских команд, победивших на неделе в Лиге чемпионов.

МЮ с потерями не навязал борьбу

Манкунианское дерби не сулило интриги. Сити был явным фаворитом, ведь Эрику Тен Хагу не удается отладить игру Юнайтед. "Красные" если и выиграют матчи, то эпизодами, а не контролем соперника. Главная причина – переполненный лазарет: Шоу, Каземиро, Мартинес и не только.

МЮ упорно хочет научиться выходить в атаку через короткий пас, но как это сделать с линией обороны Далот – Магуайр – Эванс – Линделеф. Они не мастера разыгрывать под давлением, а здесь еще и организованный прессинг от Сити. Наименее неуклюже выглядел голкипер, но его подставляли партнеры.

Об игре с позиции силы говорить не приходится, когда "десятку" играет Мактоминей. Именно у него был единственный шанс размочить ворота гостей в первом тайме – после паса Рашфорда пробил под перекладину (парировал вратарь). Кроме этого, можно отметить старания Хейлунда, цеплявшегося за каждый мяч, но в целом МЮ не атаковал.

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Родри делает разницу для Ман Сити

Сити наоборот получил ключевое усиление – после международной паузы вернулся Родри. И вместе с ним вернулись победы. Важность испанца невозможно переоценить. Он и отбирает мячи, и управляет атаками, и обостряет, и завершает.

Родри создал первый момент Сити – его заброс в штрафную завершился ударами Фодена и Холанда. Первый гол "горожан" также стал заслугой Родри. 16-й номер при подаче штрафного воспользовался прикосновением Хейлунда и упал, заработав очень спорный пенальти. Холанд реализовал 11-метровый.

Онана сохранял интригу, но Холанд оформил дубль

Юнайтед по игре выглядел на порядок слабее Сити. Хозяев в борьбе долгое время держал голкипер. Онана в эффектных прыжках потянул удары Фодена и Грилиша, затем достал из "девятки" выстрел Альвареса со штрафного, а дальше чудом успел остановить мяч на линии после удара Холанда в упор. 7 сейвов в общей сложности.

Повторить свой подвиг из последнего матча Лиги чемпионов против Копенгагена и парировать пенальти камерунец не смог. Как и помешать Холанду оформить дубль. Сити постоянно нагружал штрафную МЮ кроссами. В конце концов это принесло результат – Эрлинг на дальней штанге замкнул уже вторую такую подачу Силвы.

Разгром "дьяволов" в дерби

Сделав комфортный счет, Сити включил фирменный трюк и стал использовать затяжные перепасовки для контроля. Юнайтед никак не мог этому противостоять. Рашфорд получил шанс в результате дальнего паса Эриксена, но не попал даже в створ ворот.

Онана тем временем вынужден был то и дело спасать команду и на линии, и на перехватах. В основном после обострений от Грилиша и Силвы. Голкипер парировал удар Родри, но Холанд первым успел на подбор и выкатил на пустые ворота Фодену. Разгром.

Манчестер Сити набрал 24 очка и поднялся на третье место АПЛ, догнав Арсенал. Манчестер Юнайтед с 15 баллами оказался на восьмой строчке, имея 5 побед и 5 поражений. Шансы "дьяволов" на зону Лиги чемпионов тают уже осенью.