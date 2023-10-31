"Аякса здесь не будет": Тен Хаг ответил критикам по поводу стиля игры Манчестер Юнайтед
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг заявил, что даже не пытается выстроить структурированную игру со своим действующим составом игроков.
Тен Хаг тренирует "красных дьяволов" второй сезон подряд, но команда не демонстрирует прогресс в игровом стиле. В отличие от Манчестер Сити, Арсенала и Ливерпуля, Манчестер Юнайтед продолжает оставаться топ-командой без чёткой структуры игры. Болельщики критикуют главного тренера по этому поводу – его Аякс играл в позиционный футбол. После очередного поражения - в манчестерском дерби со счётом 0:3 – наставник объяснил, почему его команда не будет играть как Манчестер Сити.
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"Мы никогда не будем играть в тот футбол, который показывал Аякс. Теперь у меня другие игроки, я пришел сюда не за этим. Именно состав определяет, как будет играть команда. Вот почему мы играем не так, как мой Аякс. Так и должно быть, потому что здесь я не могу играть так же. В ДНК Манчестер Юнайтед этого нет, здесь играют более прямолинейно. У нас есть игроки для этого стиля, особенно в атаке", – цитирует Тен Хага Daily Mail, ссылаясь на эфир Viaplay.
По итогам 10 туров АПЛ Манчестер Юнайтед занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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