Тен Хаг тренирует "красных дьяволов" второй сезон подряд, но команда не демонстрирует прогресс в игровом стиле. В отличие от Манчестер Сити, Арсенала и Ливерпуля, Манчестер Юнайтед продолжает оставаться топ-командой без чёткой структуры игры. Болельщики критикуют главного тренера по этому поводу – его Аякс играл в позиционный футбол. После очередного поражения - в манчестерском дерби со счётом 0:3 – наставник объяснил, почему его команда не будет играть как Манчестер Сити.

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"Мы никогда не будем играть в тот футбол, который показывал Аякс. Теперь у меня другие игроки, я пришел сюда не за этим. Именно состав определяет, как будет играть команда. Вот почему мы играем не так, как мой Аякс. Так и должно быть, потому что здесь я не могу играть так же. В ДНК Манчестер Юнайтед этого нет, здесь играют более прямолинейно. У нас есть игроки для этого стиля, особенно в атаке", – цитирует Тен Хага Daily Mail, ссылаясь на эфир Viaplay.

По итогам 10 туров АПЛ Манчестер Юнайтед занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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