Французский Лион вслед за нападающим Мемфисом Депаем может потерять перед стартом сезона и центрального полузащитника Хуссема Ауара.

Хавбек игнорирует тренировки "ткачей" из-за желания покинуть клуб, утверждает Get French Football News.

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С 1 июля Ауар ни разу не появился в лагере Лиона, первая команда которого уже начала предсезонную подготовку. Формальная причина – болезнь. Однако, на самом деле Ауар расстроен переходом Депая в Барселону и стремится уйти из команды.

Уроженец Лиона, имеющий еще 2 года по контракту с "ткачами", рассчитывает усилить регулярного участника Лиги чемпионов. Ранее интерес к нему проявляли лондонский Арсенал и Ювентус.

К слову, в сезоне 2020/21 Хуссем Ауар провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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