Французький Ліон слідом за нападником Мемфісом Депаєм може втратити перед стартом сезону й центрального півзахисника Хуссема Ауара.

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Із 1 липня Ауар жодного разу не з'явився у таборі Ліона, перша команда якого вже розпочала передсезонну підготовку. Формальна причина – хвороба. Проте, насправді Ауар засмучений через перехід Депая до Барселони і прагне піти з команди.

Уродженець Ліона, який має ще 2 роки за контрактом із "ткачами", розраховує підсилити регулярного учасника Ліги чемпіонів. Раніше інтерес до нього проявляли лондонський Арсенал і Ювентус.

До слова, в сезоні 2020/21 Хуссем Ауар провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

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