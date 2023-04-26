Сёюнджю перейдёт в Атлетико на правах свободного агента. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, турок уже подписал контракт с мадридским клубом до лета 2027 года.

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26-летний центральный защитник присоединился к Лестеру летом 2018 года, до этого он выступал в немецкой Бундеслиге за Фрайбург. В составе "лисиц" в 2021 году Чаглар выигрывал Кубок Англии и Суперкубок Англии.

После 33 туров АПЛ 2022/23 Лестер занимает 17 место в турнирной таблице. Атлетико в Ла Лиге занимает третье место в турнирной таблице, отставая от Реала на 5 очков и от Барселоны – на 16.

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