Чемпионат Англии 2022/23, 33-й тур

Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 2:0

Голы: Миливоевич, 3 (автогол), Невеш, 90+3 (пен)

Астон Вилла – Фулхэм – 1:0

Голы: Мингз, 21

Лидс – Лестер – 1:1

Голы: Синистера, 20 – Варди, 79

Кристал Пэлас потерпел первое поражение после возвращения Роя Ходжсона. Обидчиком "орлов" стал Вулверхэмптон, который вышел вперед уже на 3-й минуте – причем это был автогол. "Антигероем" стал Андерсон, который при подаче с углового вколотил мяч в собственные ворота (с рикошетом от перекладины).

Отыграться в основное время гостям не удалось, а в компенсированное время голкипер еще и пенальти привез. Невеш уверенно его реализовал, установив окончательный счет – 2:0. Победа помогла "вулвз" оторваться от зоны вылета на 9 очков. На такой же дистанции от тройки аутсайдеров держится и Кристал Пэлас.

Унаи Эмери продолжил свое триумфальное шествие по АПЛ. К домашнему поединку против Фулхэма его Астон Вилла подходила с 9-матчевой беспроигрышной серией при семи победах – и на 21-й минуте Мингз сделал заявку на юбилейную победу. Тайрон эффектным ударом головой замкнул навес с углового, переправив мяч под дальнюю штангу. 1:0!

"Коттеджеры" тотально провалили встречу, нанеся всего один удар по воротам. Причем еще на 18-й секунде. Правда, на 85-й минуте они забили гол, однако его отменили из-за офсайда. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальный триумф Астон Виллы – благодаря этому бирмингемцы обошли Тоттенхэм и поднялись на пятую позицию!

Наиболее драматичный матч состоялся на Элланд Роуд, где Лидс принимал Лестер. Встреча имела огромное значение для обеих команд, ведь по итогам тура они могли опуститься в зону вылета. Довольно равный первый тайм подарил болельщикам два гола – однако взятие ворот в исполнении "лис" не засчитали из-за офсайда Тилеманса.

Йоркширцы на 20-й минуте вышли вперед вследствие шикарной подачи Хариссона с замыканиями Синистеры. 1:0! Этот счет держался до 79-й минуты, однако характер матча после перерыва изменился. Лестер существенно прибавил в активности и отыгрался усилиями Варди – Джейми ворвался из глубины на левый край штрафной, подхватил пас Маддисона и пробил над голкипером. 1:1! Это был второй гол Варди в сезоне.

Через четыре минуты легендарный нападающий забил еще раз, замкнув прострел, но лайнсмен свистнул офсайд. После этого Лидс проснулся, едва не вырвав победу в компенсированное время. От голов спас голкипер Иверсен, который отразил удар с нескольких метров головой – и Бэмфорд, который умудрился не попасть в пустой угол с метра.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Лестер остается в одном зачетном балле от зоны вылета, Лидс – в двух.