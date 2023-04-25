Между двумя столичными клубами долгое время существовала негласная договоренность об академиях. Реал и Атлетико не переманивали молодых игроков друг у друга. Эту договоренность нарушил президент "сливочных" Флорентино Перес.

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Как сообщает Marca, молодой талантливый защитник Ариэль Нкоге подписал соглашение с королевским клубом. Это не первый случай, произошедший за последние два года. 20 месяцев назад еще один игрок Атлетико попал в руки соседей. Источники уверены, что это только начало. Реал планирует забрать из академии "матрасников", по меньшей мере, пятерых или шести футболистов.

То, что молодые игроки переходят из академии в академию – обычное дело, но между двумя столичными клубами отношения и так достаточно тяжелые. Ранее между Реалом и Атлетико постоянно возникали споры по поводу "краж" молодых талантов, которые перерастали в самые настоящие скандалы.

Стороны, хотя и никогда не закрепляли свою договоренность на бумаге, но она сдерживала их от посягательств на воспитанников из академий. Похоже, что теперь противостояние между двумя клубами начнется с новой силой.

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