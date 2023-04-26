Сьоюнджю перейде в Атлетіко на правах вільного агента. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, турок уже підписав контракт із мадридським клубом до літа 2027 року.

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26-річний центральний захисник приєднався до Лестера влітку 2018 року, до цього він виступав у німецькій Бундеслізі за Фрайбург. У складі "лисиць" у 2021 році Чаглар вигравав Кубок Англії та Суперкубок Англії.

Після 33 турів АПЛ 2022/23 Лестер посідає 17 місце в турнірній таблиці. Атлетіко в Ла Лізі посідає третє місце в турнірній таблиці, відстаючи від Реала на 5 очок і від Барселони – на 16.

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