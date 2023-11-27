Скауты швейцарского Базеля просматривали игру Ивана Дибанго на матче Минай – Кривбасс, сообщает ТаТоТаке.

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Отмечается, что несмотря на то, что камерунец пока играет за криворожан на правах аренды, уже зимой он станет полноценным игроком Кривбасса. Transfermarkt оценивает 21-летнего защитника в 500 тысяч евро.

В текущем сезоне Дибанго провел 16 матчей за Кривбасс, в которых успел отметиться голом и 4 результативными передачами.

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