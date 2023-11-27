Лидер Кривбасса попал в сферу интересов европейского клуба
08:00 - Читати українською
Защитник Кривбасса Иван Дибанго может оказаться в чемпионате Швейцарии.
Скауты швейцарского Базеля просматривали игру Ивана Дибанго на матче Минай – Кривбасс, сообщает ТаТоТаке.
Григорчук может покинуть Черноморец – наставник "моряков" ведет переговоры с иностранным клубом
Отмечается, что несмотря на то, что камерунец пока играет за криворожан на правах аренды, уже зимой он станет полноценным игроком Кривбасса. Transfermarkt оценивает 21-летнего защитника в 500 тысяч евро.
В текущем сезоне Дибанго провел 16 матчей за Кривбасс, в которых успел отметиться голом и 4 результативными передачами.
Кривбасс на выезде одолел Минай и испортил дебют Любеновичу – криворожане возглавили УПЛ, а Бандура стоит полкоманды
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter