Захисник Кривбаса Іван Дібанго може опинитись у чемпіонаті Швейцарії.

Скаути швейцарського Базеля переглядали гру Івана Дібанго на матчі Минай – Кривбас, повідомляє ТаТоТаке.

Григорчук може покинути Чорноморець – наставник "моряків" веде перемовини з іноземним клубом

Зазначається, що попри те, що камерунець наразі грає за криворіжців на правах оренди, вже взимку він стане повноцінним гравцем Кривбаса. Transfermarkt оцінює 21-річного захисника у 500 тисяч євро.

У поточному сезоні Дібанго провів 16 матчів за Кривбас, у яких встиг відзначитись голом та 4 результативними передачами.

Кривбас на виїзді здолав Минай і зіпсував дебют Любеновічу – криворіжці знову очолили УПЛ, а Бандура вартий пів команди