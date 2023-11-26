Главный тренер одесситов Роман Григорчук раздумывает над возможностью снова поработать за границей.

Роман Григорчук может покинуть пост главного тренера Черноморца, сообщает Динамоманія.

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По информации источника, 58-летний специалист ведет переговоры с казахским Актобе.

К слову, ранее наставник уже работал в чемпионате Казахстана, дважды подряд приведя к чемпионству Астану. Текущий сезон Актобе завершил на третьей строчке.

Напомним, в активе Григорчука также три золота, серебро и бронза с Вентспилсом в Латвии, серебро и бронза с Габалой в Азербайджане и чемпионство с солигорским Шахтером в Беларуси.

Сейчас его Черноморец в турнирной таблице УПЛ идет восьмым, отставая от первой строчки на 11 очков (и имеет 2 игры в запасе).

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