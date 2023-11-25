В матче 15-го тура УПЛ Минай на своем поле уступил Кривбассу (0:1), потерпев уже девятое поражение в сезоне. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Желько Любенович дебютировал на посту главного тренера Миная матчем с Кривбассом. На сербского специалиста была возложена сверхсложная миссия – спасать закарпатцев от вылета, ведь после 14-ти туров команда не одержала ни одной победы и прозябала на последней строчке турнирной таблицы с жалкими 6-ю очками.

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В свою очередь Кривбасс рассматривал Минай как грушу для битья – команда Юрия Вернидуба в последних двух матчах притормозила победное шествие, сыграв вничью с Полесьем и проиграв Динамо, поэтому могла сполна реабилитироваться перед болельщиками.

Кроме того, была в отношениях двух наставников и своя интересная история – в свое время Любенович был любимцем Вернидуба в Заре и по количеству проведенных матчей уступил лишь Александру Караваеву. Поэтому своеобразная битва Давида с Голиафом обещала быть интересной.

На 6-й минуте Кривбасс заработал опасный штрафной за фол Дмитрука, но Бандура потянул удар под ближнюю штангу после того, как стенка из игроков Миная трусливо расступилась. Гости владели значительным преимуществом, но сделать что-то осмысленное у ворот соперника не удавалось. На 14-й минуте второй удар в створ ворот нанес Задерака, целясь с линии штрафной – снова в руки Бандуре. Вскоре Вишневский попытался пробить в падении через себя – красиво, эффектно, но неэффективно.

В середине тайма хозяева выдали неплохие несколько минут, которые завершились ударом Дмитрука над перекладиной. В ответ Кожушко ворвался в штрафную соперника, Бандура побежал обыгрывать, но проиграл дуэль, Олег уже в падении сумел прострелить в район одиннадцатиметровой отметки, и только тогда арбитр свистнул офсайд. Отличный шанс забить упустил Кожушко, сыграв на добивании после сумбура в штрафной Миная – Бандура снова оказался там, куда летел мяч.

На 30-й минуте Чуев положил Кожушко на газон и Кривбасс получил очередной опасный штрафной. Илич закручивал в дальний угол и снова Бандура в падении достал и перевел на угловой. Бизимана после стандарта пробил мимо правой стойки. На последних минутах первого тайма Илич снова пробил со штрафного и в очередной раз Бандура спас "лис".

На 54-й минуте Минай имел самый реальный шанс забить: Гечев отдал зрячую передачу на Твердохлеба с правого фланга и Егор метров с 14-ти умудрился не попасть в ворота. Чуть позже Петько не сумел нанести удар после навеса с углового – полузащитнику Миная буквально сняли мяч с головы.

На 64-й минуте Кривбасс все-таки дожал соперника: Дибанго с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Кузык головой сбросил в центр на Кожушко. Тот в касание отдал на Близниченко (который только что вышел на замену) и Виктор мощно пробил. Бандура в прыжке зацепил мяч, но тот все равно влетел в сетку – 0:1. Вскоре момент создали Понедельник и Кожушко: подача с левого фланга должна была завершаться результативным ударом, но Олег не попал по мячу.

На 82-й минуте Кораблин со штрафного навешивал во вратарскую, но получился удар, который забрал Клищук. Вскоре Вакулко, вышедший на последние 15 минут, умудрился заработать вторую желтую карточку (попав Немчанинову локтем в лицо) и оставил Кривбасс в меньшинстве. Однако, воспользоваться численным большинством закарпатцы не сумели.

Победа принесла Кривбассу 30 очков и подняла на первую строчку турнирной таблицы, Минай с 6-ю пунктами остался последним.

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