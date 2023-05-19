Киевское Динамо будет вынуждено прервать серию выступлений в самом престижном клубном турнире Европы.

Победа СК Днепр-1 над Колосом в рамках 26-го тура УПЛ лишила Динамо даже теоретических шансов занять одно из двух лигочемпионовских мест.

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Киевлянам осталось сыграть еще четыре матча, но отставание до второй позиции составляет более 12 очков, которые команда Александра Шовковского могла бы набрать, если бы одержала максимум побед.

Напомним, последний раз Динамо не выходило хотя бы в квалификацию Лиги чемпионов еще по итогам сезона 2013/14, когда под руководством Олега Блохина столичная команда стала лишь четвертой.

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