Центральний захисник Динамо Денис Попов не допоможе команді в завершальних матчах УПЛ, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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24-річний оборонець отримав пошкодження литкового м'яза. Зазначається, що відновлення гравця становитиме 2 тижні. Як наслідок, Денис більше не зіграє у поточному сезоні (останній матч першості кияни проведуть 3 червня).

Нагадаємо, Попов у 24 матчах за Динамо забив 1 гол. Його контракт з киянами чинний до 30 вересня 2025 року.

Динамо після 26-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ четвертим, набравши 50 очок. Від Зорі, яка посідає третю сходинку, кияни за 4 тури до фінішу відстають на 8 пунктів.

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