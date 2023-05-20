Александрия в рамках 27-го тура УПЛ принимает Динамо в рамках 27-го тура УПЛ. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо подходит к центральному матчу тура, потеряв даже математическую возможность выйти в ЛЧ – чего не случалось девять лет, со времен Олега Блохина. В его последнем сезоне киевляне завершили на четвертой позиции. Вероятно, в текущем розыгрыше УПЛ все завершится так же, ведь Заря опережает "бело-синих" на 8 очков за четыре тура до конца.

Трудно найти серьезную мотивацию для Динамо, кроме обычной спортивной злости. Различные инсайдеры уверяют, что у тренерского штаба Александра Шовковского очень низкие шансы возглавить команду – да и масштаб его самостоятельности, судя по комментариям и слухам, мизерный. Какого-то массового просмотра для молодежи в последних турах тоже никто не устроил.

После временного ухода Мирчи Луческу киевляне одержали три победы подряд, причем в соперниках были непростые Кривбасс (1:0) и Ворскла (2:1). Затем случилось поражение от Черноморца на день рождения клуба (2:3). Во всех случаях "бело-синие" демонстрировали как хорошие качества (интенсивность, прессинг, контратаки), так и уязвимости (выход из-под прессинга, борьба, оборона, позиционная работа). Стабильным Динамо точно не было.

Для Александрии поединок против Динамо имеет значительное турнирное значение. "Аграрии" держатся на пятой позиции, замыкая зону еврокубков, однако Ворскла вчера приблизилась на расстояние шести зачетных баллов. Впереди же у подопечных Руслана Ротаня еще и встреча с Зарей, да и в целом коллектив способен допустить осечку в любой ситуации. В таких условиях терять очки очень нежелательно.

Правда, в матчах с лидерами и претендентами на еврокубки александрийцы неожиданно стали давать необходимый результат. Команда отобрала очки у Шахтера и СК Днепра-1, а затем уверенно победила Колос. Проблем с работой на чужой трети поля это не отменяет, однако подопечные Руслана Ротаня доказали готовность эффективно сдерживать позиционное нападение соперника и забивать после кроссов.

Настраивать на Динамо футболистов не надо, поэтому можем надеяться на интересный поединок. Поражение недопустимо для обоих коллективов.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Мирошниченко – Дубинчак

Травмированы или отсутствуют по другим причинам: Цуриков, Третьяков (травмы), Калитвинцев, Билошевский (под вопросом) – Попов (травма), Шапаренко (не попал в заявку)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Динамо

Александрия: Шевченко – Скорко, Логинов, Бабогло, Копина – Сигеев, Матюшенко, Ковалец – Кожушко, Кулаков, Мустафаев

Динамо: Нещерет – Караваев, Сирота, Дячук, Вивчаренко – Сидорчук, Царенко – Перрис, Буяльский, Кабаев – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Александрия будет играть на результат. Динамо на порядок слабее лидеров, с которыми уже сыграли, да и на фоне середняков киевляне не впечатляют. Из преимуществ у "бело-синих" только скамейка запасных, несколько сильных игроков и способность существенно поднимать темп.

Подопечные Руслана Ротаня неплохо защищались против Шахтера и СК Днепра-1, почти ничего не позволив создать с игры (хотя со стандартов и контратак прилетало). Это – проблема для Динамо, ведь вскрывать низкие блоки с нынешним уровнем позиционной игры киевлянам очень трудно. Правда, у "аграриев" наметились определенные кадровые трудности, но особенно они не мешали в предыдущих турах.

Делать какой-то прогноз трудно. Подопечные Александра Шовковского продемонстрировали как умение побеждать середняков, так и готовность им проигрывать. Стабильности нет. Против киевлян способны играть все, поэтому поединок на КСК Ника может завершиться с любым результатом.