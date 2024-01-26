Во время эфира на YouTube-канале ВДинамо с Владимиром Бражко, Ярмоленко решил спросить у младшего одноклубника относительно слухов о трансфере в Жирону.

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"Пока что нет, я сам не знаю, что там написали. Но пока нет. Меня уже три дня об этом спрашивают: "Когда в Жирону?" А я ничего не знаю. Хотел бы, конечно играть, но это слухи. Ничего конкретного", – поделился Бражко в комментарии ВДинамо.

Напомним, Бражко в текущем сезоне стал одним из лидеров Динамо. Полузащитник отыграл за киевлян 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Хорошо проявил себя игрок и в молодежной сборной Украины, став ее капитаном и помог "сине-желтым" впервые в истории выйти на Олимпиаду. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

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