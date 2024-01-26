Під час ефіру на YouTube-каналі ВДинамо з Володимиром Бражком, Ярмоленко вирішив спитати у молодшого одноклубника щодо чуток про трансфер у Жирону.

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"Поки що ні, я сам не знаю, що там написали. Але поки ні. Мене вже три дні про це питають: "Коли в Жирону?" А я нічого не знаю. Хотів би, звичайно грати, але це чутки. Нічого конкретного", – поділився Бражко в коментарі ВДинамо.

Нагадаємо, Бражко у поточному сезоні став одним з лідерів Динамо. Півзахисник відіграв за киян 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 асисти. Добре проявив себе гравець і у молодіжній збірній України, ставши її капітаном і допомігши "синьо-жовтим" вперше в історії вийти на Олімпіаду. Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.

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