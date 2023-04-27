"Контракт составлен таким образом, что в нем нет прямого запрета играть против Зари.

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Однако за выход игрока на поле против своего клуба предусмотрен штраф. Это означает, что Алефиренко пропустит игру с Зарей из-за дисквалификации и имеет полное право играть в матче против Колоса", – сказал Генинсон в комментарии UA-Football.

Напомним, в 22-м туре Алефиренко на 88-й минуте матча с Кривбассом получил желтую карточку за фол в центре поля – это было его четвертое предупреждение в сезоне.

К слову, 23-летний форвард в текущем сезоне провел за Черноморец 13 матчей, в которых забил 7 голов. Даниил – лучший бомбардир "моряков". По итогам прошлого тура он был признан лучшим игроком.

Поединок между Зарей и Черноморцем состоится в субботу, 29 апреля, в 13:00. Луганчане после 22-х туров идут в турнирной таблице УПЛ третьими, одесситы – одиннадцатые.

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