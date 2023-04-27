"Контракт складений таким чином, що у ньому немає прямої заборони грати проти Зорі.

Юний голеадор УПЛ не розуміє, чому не отримував шансів у ван Леувена

Однак за вихід гравця на поле проти свого клубу передбачений штраф. Це означає, що Алефіренко пропустить гру із Зорею через дискваліфікацію і має повне право грати у матчі проти Колоса", – сказав Генінсон у коментарі UA-Football.

Нагадаємо, у 22-му турі Алефіренко на 88-й хвилині матчу з Кривбасом отримав жовту картку за фол в центрі поля – це було його четверте попередження в сезоні.

До слова, 23-річний форвард у поточному сезоні провів за Чорноморець 13 матчів, в яких забив 7 голів. Даниїл – найкращий бомбардир "моряків". За підсумками минулого туру він був визнаний найкращим гравцем.

Поєдинок між Зорею та Чорноморецем відбудеться у суботу, 29 квітня, о 13:00. Луганці після 22-х турів йдуть у турнірній таблиці УПЛ третіми, одесити – одинадцяті.

Чорноморець в божевільній перестрілці обіграв Кривбас – перлина УПЛ дублем приніс перемогу