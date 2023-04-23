Обе команды ровно начали игру, обменявшись неточными передачами у ворот соперников. Бескоровайный замыкал подачу с углового, но не попал, а одесситы ответили неточным ударом Алефиренко. Первый по-настоящему острый момент возник на 30 минуте: Микитишин прорвался по правому флангу и прострелил, но Лунев ударом в касание пробил очень высоко. На 31-й минуте команды вынужденно покинули поле из-за воздушной тревоги...

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После возобновления игры именно Черноморец повел в счете. Алефиренко получил заброс от Кузыка, избежав офсайда, одним касанием обработав мяч, а вторым переправив его в ворота. Эта парочка могла забить второй мяч в ворота соперника, но Алефиренко рикошетом от газона пробил выше.

Кривбасс на 57 минуте сравнял счет. Задерака получил мяч на левом краю штрафной из аута и пробил под Непогодовым – защитник в подкате не смог выбить сферу. А на 63 минуте Лунёв вывел Кривбасс вперед – Максим получил мяч перед штрафной и пробил с левой в ближнюю девятку. Черноморец уже через минуту отыгрался: Кузык переправил в ворота скидку Бадибанги.

Криворожцы быстро могли вернуть себе преимущество, но удар Татаркова вратарь переправил через перекладину. Микитишин попытался пробить издали – Непогодов перевел мяч в перекладину. А Черноморец ответил забитым голом. Алефиренко убежал от Бескоровайного и легко реализовал выход один на один.

Таким образом, Черноморец набрал 23 очка и поднялся на 11 место, Кривбасс остался восьмым с 28 пунктами.

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